Capital Santé - Les jeunes, tous déprimés ? "Une génération confrontée à une anxiété hors normes"

Les dernières études sur l'état de la santé mentale des jeunes ne sont guère réjouissantes. Ils ne vont pas bien, se posent beaucoup de questions et sont régulièrement suivis par des psychologues. Le psychopédagogue Bruno Humbeck fait face à ce constat tous les jours : "Je préfère parler pour le moment d'une génération qui est confrontée à une anxiété hors normes. C'est tout à fait normal quand on a vécu une pandémie, quand on voit une guerre à nos portes, l'éco-anxiété qui se surajoute à tous ces éléments-là. L'anxiété est plutôt un indice d'intelligence que le signe d'une éventuelle maladie mentale. Même chose au niveau de ce que vous appelez la dépression. Je préfère parler pour le moment de pertes significatives du désir de vivre".

Les conséquences du Covid

Pour l'expert, la génération de jeunes d'aujourd'hui est moins heureuse qu'auparavant : "Si on définit l'intelligence comme la capacité de se poser des questions, cette génération-ci est plus intelligente que toutes les générations qui l'ont précédée. Et donc on a affaire à une génération très intéressante, mais fragilisée par ce qu'elle est en train de vivre". Et la crise sanitaire n'a rien arrangé à la situation, toujours selon Bruno Humbeeck. "Ce n'est pas rien de voir l'humanité aux prises avec un virus, pas seulement parce que le virus montre qu'il se fout complètement des frontières, mais aussi parce que le virus indique qu'il a une forme d'intelligence, qu'on a eu l'impression d'une partie d'échecs avec des variantes. C'est ça qui a effectivement terriblement nourri l'anxiété des jeunes enfants. On ne savait pas quand ça allait s'arrêter. On n'est même pas sûr que c'est tout à fait fini".