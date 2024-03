Les boissons light pourraient augmenter de 20 % le risque de développer un trouble du rythme cardiaque

La fibrillation auriculaire est une forme d'irrégularité du rythme cardiaque (arythmie) qui résulte d'une perturbation des signaux électriques du cœur. La fibrillation auriculaire est le type le plus courant d'arythmie.

Selon une nouvelle étude rapportée par le média américain CNN, boire deux litres ou plus par semaine de boissons édulcorées artificiellement, ce qui équivaut à la consommation quotidienne d'un soda diététique de taille moyenne dans les fast-foods, augmente le risque de fibrillation auriculaire de 20% par rapport aux personnes qui n'en consomment pas.

Boire un nombre similaire de boissons avec des sucres ajoutés augmente ce risque de 10%, tandis que boire environ 1 litre et demi de jus pur et non sucré, tel que le jus d'orange ou de légumes, était associé à un risque de fibrillation auriculaire réduit de 8%, selon l'étude.

"Il s'agit de la première étude à signaler une association entre les édulcorants sans calorie ou à faible teneur en calories et les boissons sucrées et un risque accru de fibrillation auriculaire", a déclaré Penny Kris-Etherton, professeur émérite de sciences de la nutrition à l'Université d'État de Pennsylvanie, dans un communiqué.

La scientifique estime qu’il faudrait "plus de recherches sur ces boissons pour confirmer ces résultats et comprendre pleinement toutes les conséquences sur la santé liées aux maladies cardiaques et à d'autres affections".