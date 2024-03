Les infections sexuellement transmissibles en forte hausse en Europe ET en Belgique: comment l’expliquer?

Effectivement, on constate aussi en Belgique depuis plusieurs années une augmentation très importante des cas d'infections sexuellement transmissibles. Elle concerne la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis. Et je dirais même que c'est depuis le début des années 2000 que chaque année, on dépiste de plus en plus d'infections sexuellement transmissibles dans notre pays.

Comment expliquer cette augmentation?

La première raison, c'est que l'on dépiste plus les infections sexuellement transmissibles. Les campagnes d'information que les associations organisent mettent de plus en plus le focus sur les infections sexuellement transmissibles. Donc si on dépiste plus, on va trouver plus. Mais le gros souci, c'est aussi la prévention et l'utilisation du préservatif, puisqu'on constate effectivement sur le terrain une difficulté de promouvoir le préservatif. C'est aujourd'hui compliqué à un moment donné d'aller vers les gens pour parler de prévention parce que beaucoup se disent : « ce n'est pas pour moi, je ne me sens pas concerné ». Et donc c'est primordial de rappeler l'importance de se protéger, notamment avec le préservatif.