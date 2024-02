Baisse du chiffre d'affaires mais hausse des bénéfices pour Deceuninck en 2023

Le fabricant de fenêtres et de portes Deceuninck a enregistré une chute de son chiffre d'affaires de plus de 10% en 2023, rapporte-t-il mercredi. Il a néanmoins engrangé un résultat d'exploitation record. Les activités ont enregistré de bonnes performances en Turquie particulièrement.

Le chiffre d'affaires de Deceuninck s'est élevé à 866 millions d'euros l'année dernière, soit 11% de moins qu'en 2022. "Les volumes en Europe et en Amérique du Nord sont restés sous pression", avec des taux d'intérêt en hausse et une inflation élevée, indique l'entreprise. Le chiffre d'affaires a chuté de 10% en Europe et même d'un quart en Amérique du Nord. En Turquie en revanche, "l'activité sur le marché local est restée très forte avec une augmentation des volumes de 6,9%".

Ces bons résultats en Turquie et l'amélioration de la rentabilité en Amérique du Nord ont permis à Deceuninck de réaliser un record en termes d'Ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements). Ce montant a progressé de 15%, à 117,9 millions d'euros. Le bénéfice net passe lui de 7,6 à 13,6 millions d'euros.