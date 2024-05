Greenyard engrange des résultats records lors de son exercice décalé 2023/2024

Pour la première fois en 40 ans d'existence, le producteur de fruits et légumes Greenyard a engrangé un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros lors de son exercice décalé 2023/2024, annonce-t-il jeudi.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté a, lui, crû de 11,5% à 186,5 millions d'euros. Un résultat supérieur aux prévisions, qui misaient sur un Ebitda situé entre 175 et 180 millions d'euros.

Pour l'exercice 2025/2026, qui s'achèvera en mars 2026, Greenyard espère toujours atteindre un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros et un Ebitda ajusté compris entre 200 et 210 millions d'euros.

Le CEO de Greenyard, Francis Kint, attribue notamment ces bons résultats à "la tendance des consommateurs de chercher à augmenter leur consommation de fruits et légumes sous toutes leurs formes, de manger plus sainement et de consommer des aliments produits dans une chaîne alimentaire durable". Le CEO s'est dit "très fier" de ces résultats et "confiant" dans la capacité de l'entreprise d'atteindre ses objectifs à long terme.