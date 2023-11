Le centre belge pour la cybersécurité veut renforcer la protection des entreprises

L'objectif de Safeonweb@work est de "renforcer la cybersécurité des entreprises et organisations belges en leur fournissant des conseils, des recommandations et des outils pour l'identification et l'atténuation des vulnérabilités de leurs systèmes et l'alerte en cas de cybermenaces", explique le CCB.

Selon une étude de Statbel, 23% des entreprises ont déjà été confrontées à un incident de sécurité informatique en 2022 et seulement une entreprise sur deux a sensibilisé son personnel à ses obligations en matière de cybersécurité. Enfin, il apparaît que moins d'une entreprise sur deux contrôlait l'an dernier l'accès à son réseau et seulement une sur six disposait de documents ou de procédures de cybersécurité.