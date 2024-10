Pluies et orages jeudi sur le sud: 9 départements en vigilance orange

Météo France a émis une nouvelle vigilance aux orages et pluie-inondations pour jeudi, en plaçant en orange neuf départements du sud allant des Pyrénées-Atlantiques, à l'ouest, aux Alpes-Maritimes, à l'est.

L’Ardèche et le Gard resteront également en vigilance orange pour les crues, alors qu'une importante activité orageuse est attendue sur Alpes-Maritimes, Gard et Lozère.

Le Gard, la Lozère et l'Ardèche, les trois derniers départements encore en vigilance orange pour pluie-inondation mercredi en fin d'après-midi, seront rejoints jeudi par les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, la Corrèze, le Lot, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn.

Cet "épisode pluvio-orageux intense (...) nécessite un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée", indique l'organisme dans son bulletin.

L'épisode cévenol se poursuit donc et plus globalement "un système dépressionnaire remonte sur le pays et les précipitations orageuses vont s'intensifier en de nombreuses régions", selon Météo France.

Sur le relief cévenol, des cumuls impressionnants sur 48 heures sont redoutés, qui pourraient aller jusqu'à 400-450 mm voire plus.

Mercredi matin, la SNCF avait décidé une interruption totale de la circulation des trains entre Alès (Gard) et Langogne (Lozère) jusqu'à vendredi matin, "pour la sécurité des voyageurs et afin d'éviter tout incident".

Sur les Alpes-Maritimes, les pluies sont attendues à partir de jeudi à la mi-journée, avec une accalmie attendue dans la nuit de jeudi à vendredi.

Sur la Corrèze, le Lot, le Tarn et l'Aveyron, "des pluies et des orages vont se mettre en place l'après-midi et perdurer jusque tôt vendredi matin", selon Météo-France.

Enfin, "sur les Pyrénées-Atlantiques : des averses orageuses incessantes vont se mettre en place pour la journée et finir par donner des cumuls de pluie très importants".