Un indice BEL 20 expectatif avant les annonces de la BCE

KBC (68,46) et UCB (171,20) emmenaient les baisses en reculant de 1,33 et 1,21% alors que Solvay (39,32) se distinguait par une hausse de 2,32%.

arGEN-X (500,60) et Syensqo (73,84) étaient également positives de 0,64 et 0,54% alors que Galapagos (27,00) perdait 0,59%.

Aedifica (64,10) et Cofinimmo (65,05) progressaient de 1,18 et 1,01% en compagnie d'Elia (97,10) et D'Ieteren (196,70) qui étaient positives de 1,04 et 0,92%; Melexis (69,40) et Umicore (10,53) reculant par contre de 0,22 et 0,75%.