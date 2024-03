Volkswagen: hausse du bénéfice net en 2023, prudence pour 2024

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse en 2023, grâce à un rebond des ventes de voitures, et s'est dit prudent pour l'année en cours.

Le bénéfice net de 17,9 milliards d'euros en 2023, en hausse de 13,1% sur un an, dépasse les prévisions des analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur 15,7 milliards d'euros.

Le résultat opérationnel s'affiche lui en hausse de seulement 2% sur un an, à 22,6 milliards, plombé par des effets négatifs de couvertures sur les matières premières à hauteur de 3,2 milliards d'euros.

En 2024, Volkswagen prévoit une augmentation moins forte de ses livraisons de véhicules, de seulement 3%, en raison de l'intensification de la compétition internationale, des freins sur la chaîne d'approvisionnement qui pourraient peser sur la production, selon son rapport annuel.

Le chiffre d'affaires doit lui progresser "jusqu'à 5%" et la marge opérationnelle se situer entre 7 et 7,5%, alors que l'accent sera mis sur "le démarrage de nouveaux véhicules" et la "réduction des coûts", selon Arno Antlitz, directeur financier du groupe.

Volkswagen a lancé l'an dernier un plan de transformation destiné à réaliser 10 milliards d'économies et une marge opérationnelle entre 9 et 11% d'ici 2030.