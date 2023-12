"110 missiles tirés": des frappes russes touchent l'Ukraine, au moins 16 personnes tuées selon Kiev

La Russie a lancé vendredi matin une vaste série de frappes sur plusieurs villes de l'Ukraine, dont la capitale, faisant au moins 16 morts et 97 blessés, selon Kiev.

"Il y a des morts aujourd'hui, tués par des missiles russes lancés sur des installations civiles, des bâtiments civils", a dénoncé Andriy Yermak, le chef de cabinet de M. Zelensky. "Nous faisons tout notre possible pour renforcer notre bouclier aérien. Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur", a-t-il ajouté sur le réseau social Telegram. Mercredi, Washington a débloqué la dernière tranche d'aide militaire accordée à Kiev jusqu'à nouvel ordre par le Congrès américain.

Ces frappes surviennent après que la Russie a confirmé, mardi, qu'un de ses vaisseaux, le grand navire de débarquement Novotcherkassk, avait été endommagé dans une attaque de Kiev en Crimée annexée.

A Kiev