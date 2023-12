La fin d'année a été particulièrement pluvieuse: à quoi s'attendre pour début 2024?

Après quelques jours de répit, les averses ont fait son retour sur une très large partie du pays. Nous allons donc terminer 2023 sous la pluie et les nuages. Depuis le début du mois de décembre, nous n'avons eu droit qu'à 18 petites heures d'ensoleillement. En moyenne, il tombe 223,5 mm sur les 3 derniers mois de l'année depuis 1833. En 2023, on est déjà 312,7mm et l'année n'est pas finie. Va-t-on battre des records? Pour le moment, 2023 est à la 11ème place des années les plus pluvieuses depuis le début des mesures selon le climatologue Pascal Mormal. "On va certainement atteindre le top 10 mais on ne battra pas le record absolu", dit-il.

Le ciel sera très nuageux à couvert avec de la pluie parfois sous forme d'averses. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir du littoral avec des éclaircies. Des pluies devraient encore se produire au sud du sillon Sambre et Meuse. En fin de journée, une zone d'averses abordera le nord-ouest du pays.

Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 7°C en haute Ardenne à 11 ou 12°C dans la plupart des autres régions. Le vent de sud-ouest restera généralement assez fort avec des rafales de 60 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 70 km/h.

Demain, la journée débutera avec des éclaircies sur la partie centrale et nord du pays. De petites pluies pourront encore se produire au sud du sillon Sambre et Meuse. En cours de journée, le ciel redeviendra plus nuageux dans la plupart des régions, mais le risque de faibles pluies devrait rester limité à l'Ardenne. Les maxima varieront entre 6 degrés en haute Ardenne et 10 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera généralement modéré et reviendra au sud l'après-midi.

Dimanche, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Elle sera assez rapidement suivie d'un ciel plus instable avec des averses parfois séparées par des éclaircies. Le vent s'orientera au sud-ouest et se renforcera pour devenir assez fort, voire même fort le long du littoral. Les rafales pourront atteindre 70 à 80 km/h. Les maxima varieront entre 4 degrés en haute Ardenne et 9 degrés en Flandre.