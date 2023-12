Cette tendance vestimentaire fait son grand retour pour les fêtes: allez-vous l’adopter ?

C’est LE modèle incontournable pour les fêtes de fin d’année : le nœud papillon à paillettes dorées. Un exemple unique en son genre qui est aujourd’hui en rupture de stock. "J’avais plus de nœuds papillon dorés. On a une commande qui a été passée sur le site et maintenant, on vient d’en refaire un en urgence. C’est la star du réveillon et les hommes osent maintenant les couleurs un peu plus flashy et les dorés brillants", nous explique Dorothée Blairon, spécialiste du nœud papillon.

Dans ce magasin, on vient choisir son nœud pour venir le porter dimanche soir, mais il s’agit aussi d’un cadeau qui s’offre de plus en plus. Une chose est claire : le nœud papillon attire les clients. "Le nœud papillon, on peut le mettre avec un peu ce qu’on veut. Que ce soit une chemise, que ce soit un polo… C’est parfait", affirme un client.