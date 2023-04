17 gares namuroises et 5 luxembourgeoises seront mieux desservies par les trains

Le nouveau plan de transport, qui s'étendra de décembre 2023 à décembre 2026, prévoit un élargissement et une adaptation de l'offre de transport, notamment via une meilleure desserte omnibus au départ de Namur vers Charleroi et Liège, a communiqué la SNCB mercredi. En province de Luxembourg, le plan prévoit davantage de trains entre Marloie et Liège.