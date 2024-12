Ouvrir les commerces le dimanche, une bonne idée? "C'est faire travailler davantage, mais pas pour gagner plus"

Ce week-end, vous étiez nombreux dans les magasins et les centres commerciaux qui ouvrent exceptionnellement leurs portes ces dimanches 15 et 22 décembre. Ouvrir le dimanche, un concept que la potentielle future majorité Arizona voudrait élargir, mais qu'en pensent les clients et les commerçants ?

Les cinq partis (NVA, MR, Engagé, CDNV, Vooruit) négocient et essaient depuis plus de six mois de former un gouvernement fédéral. Sur la table, se trouvent deux grands chantiers sur lesquels se penchent les négociateurs : le travail le dimanche et les jours fériés, et le travail de nuit.

Pour certains, cela représenterait une occasion d'augmenter les chiffres d'affaires, de mieux gérer les afflux. Pour les négociateurs du gouvernement, l'idée serait d'encourager la liberté de commerce, éviter ce jour plus calme qui favoriserait les achats en ligne. Mais là aussi, les réactions parfois s'opposent.

Qu'en pensent les commerçants ?

"Ça peut sembler être une bonne idée, mais a priori, elle n'est pas aussi bonne que ça, puisque 70% des commerçants indépendants ne sont pas favorables à l'ouverture du dimanche. Ils estiment que le pouvoir d'achat ne va pas s'étendre à volonté, et donc que ce sera un étalement de la dépense sur un jour de plus, mais avec une assurance d'avoir des coûts supplémentaires, des coûts salariaux importants, et donc, en définitive, c'est faire travailler davantage, mais pas pour gagner plus", explique Christophe Wambersie, secrétaire général du syndicat Neutre pour les indépendants.

Face à cette potentielle nouvelle mesure, ce dernier nuance : "Je rappelle quand même qu'il y a six dimanches par an où il est possible d'ouvrir, c'est le cas pour l'instant durant ces périodes de fêtes. Il y a 15 dérogations possibles sur le plan communal, il y a également la possibilité d'avoir les zones touristiques... Il y a toute une série de possibilités de travailler le dimanche, et on donne le sentiment qu'on ne peut pas travailler le dimanche. (...) à partir du moment où vous généralisez, ça deviendra un jour, deux semaines comme les autres, et ce sera un coût supplémentaire sans pour autant avoir de recettes supplémentaires".