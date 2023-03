Athènes demande à Alstom d'accélérer l'achèvement des systèmes de sécurité

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a demandé au constructeur ferroviaire français Alstom, chargé de l'installation des systèmes de sécurité sur le réseau grec, d'achever les travaux "le plus tôt possible", a indiqué lundi le porte-parole du gouvernement.

Pres de deux semaines après la collision frontale entre deux trains qui a fait 57 morts, dont de nombreux jeunes, les trains sont toujours à l'arrêt, le gouvernement ayant promis la reprise éventuelle du trafic d'ici la fin du mois.

Des contrats pour la modernisation des systèmes de télégestion des trains - qui permettent de gérer le trafic ferroviaire par informatique - ont été signés ces dernières années entre Alstom et l'OSE, l'organisme public responsable des infrastructures du réseau ferré.

L'accident ferroviaire le soir du 28 février, le plus grave survenu en Grèce, a surtout été attribué à "une erreur" du chef de la gare de Larissa, la ville la plus proche des lieux de la collision. Il a été inculpé et placé en détention provisoire.

Mais l'accident a aussi révélé les "pathologies chroniques dues à des omissions ou à de l'indifférence" de l'OSE, a reconnu Yiannis Oikonomou, porte-parole du gouvernement.