Crise dans la chimie: le géant allemand BASF abaisse ses objectifs annuels

Le groupe table sur des ventes annuelles entre 73 et 76 milliards d'euros, contre 84 à 87 milliards d'euros précédemment, et son EBIT avant éléments exceptionnels est attendu entre 4,0 et 4,4 milliards d'euros, contre 4,8 à 5,4 milliards d'euros précédemment, selon un communiqué.

L'EBIT a atteint 974 millions d'euros d'avril à juin, et 1,0 milliard avant exceptionnels, soit des reculs proches de 60% sur un an, alors que les marges sont sous pression, selon des résultats communiqués en avance sur le calendrier.