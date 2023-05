Des manifestants appellent l'UE à plus de sévérité envers le régime d'Iran

Une vingtaine de manifestants ont occupé jeudi le rond-point Schuman, à Bruxelles, en solidarité avec l'opposition iranienne. Le rassemblement souhaitait interpeller les institutions européennes et les enjoindre a plus de sévérité envers le régime de Téhéran. Les associations présentes ont aussi rappelé leur soutien au Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), une faction de l'opposition iranienne a l'étranger.

Les manifestants ont appelé l'UE à désigner le corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme une organisation terroriste pour ses exactions en Iran et à l'étranger. "C'est une organisation au cœur du terrorisme mondial, notamment en Europe", explique Mehdi Nobari Motlagh, représentant de l'Internationale Vereniging voor Cultuur en Mensenrechten, pointant du doigt les liens du CGRI avec diverses organisations terroristes à travers le monde. Les gardiens de la révolution, qui dépendent directement d'Ali Khamenei, sont les principaux protecteurs du pouvoir et des acteurs économiques majeurs en Iran.

Pour M. Nobari Motlagh, la raison est avant tout géopolitique, mais à ses conséquences. "L'UE y perd sa crédibilité vis-à-vis des députés européens", deplore-t-il. "Mais l'enjeu, c'est la sécurité, la vôtre, celle de nous tous."

Le rassemblement a été aussi l'occasion, selon M. Nobari Motlagh, d'exprimer un soutien à la jeunesse iranienne, en particulier les jeunes Iraniennes, victimes d'attaques par empoisonnement depuis novembre 2022, et d'appeler l'UE à condamner ces attaques. Les manifestants ont aussi exprimé leur solidarité avec les travailleurs iraniens, notamment ceux du secteur pétrolier et gazier, en grève depuis plus d'une semaine.