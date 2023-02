La Lituanie veut boycotter la réunion de l'OSCE en raison de la présence russe

Les délégués du parlement lituanien veulent boycotter une réunion de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) à Vienne. La Lituanie n'accepte pas le refus du gouvernement autrichien d'exclure la Russie.

"La décision finale est de ne pas y assister", a communiqué mardi Vilija Aleknaite-Abramikiene, chef de la délégation lituanienne, à l'agence de presse BNS.

L'assemblée parlementaire de la plus grande organisation de sécurité d'Europe se réunira dans la capitale autrichienne jeudi et vendredi. Vendredi, cela fera exactement un an que l'armée russe aura envahi l'Ukraine.

Vingt États membres de l'OSCE avaient demandé à l'Autriche de refuser les visas aux participants russes. Mais selon les Autrichiens, le pays est obligé de délivrer ces laissez-passer, car le siège principal de l'organisation se trouve désormais à Vienne.

La délégation ukrainienne avait auparavant décidé de boycotter la réunion.