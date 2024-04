"La réponse est claire": un international ukrainien affirme qu'il irait se battre au front "s'il était appelé"

Le défenseur d'Arsenal, Oleksandr Zinchenko, a déclaré qu'il quitterait la Premier League pour combattre en Ukraine s'il était appelé par son pays en guerre depuis deux ans contre la Russie.

"Je pense que la réponse est claire. J'irais (me battre)", a déclaré l'arrière gauche de 27 ans (60 sélections) dans l'émission Newsnight de la BBC alors qu'on l'interrogeait sur un possible appel à rejoindre le front. Il a ajouté que d'anciens camarades de classe étaient impliqués dans le conflit. "Il est difficile de comprendre qu'il y a peu de temps, nous étions dans la même école, nous jouions dans la cour de récréation ou sur le terrain de football, et que maintenant ils doivent défendre notre pays. Honnêtement, c'est difficile à accepter, mais c'est ainsi. Nous ne pouvons pas abandonner."