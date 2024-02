La Russie affirme avoir pris le "contrôle total" d'Adviïka, dans l'Est de l'Ukraine: "Une victoire importante"

"Le président a félicité nos militaires et nos combattants pour cette importante victoire", a indiqué le porte-parole du président Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes. Selon M. Choïgou, les forces russes se sont emparées de 31,75 km2 à Avdiïvka, ville en grande partie détruite mais où les défenseurs ukrainiens avaient creusé d'importantes défenses. Si Kiev a annoncé avoir retiré ses troupes de la ville, seules "quelques formations éparses" sont parvenues à le faire, "sous le feu continu des troupes russes" et en "abandonnant armes et équipements militaires", a affirmé le ministre russe.

Selon lui, les troupes russes s'occupent désormais de "nettoyer définitivement la ville" des soldats ukrainiens et de "bloquer" des unités ukrainiennes ayant pris refuge dans une usine d'Avdiïvka. M. Choïgou a aussi indiqué que la prise d'Avdiïvka permet "d'éloigner" l'artillerie ukrainienne de Donetsk, bastion des forces pro-russes dans l'est de l'Ukraine depuis 2014, régulièrement bombardée. L'abandon d'Avdiïvka par l'armée ukrainienne a été prise après des mois d'intenses combats et face à une pénurie d'hommes et de munitions, et malgré une tentative d'envoyer des renforts à la garnison de la cité.

Selon l'armée ukrainienne, plusieurs de ses soldats ont été capturés par les forces russes lors du retrait de la ville.