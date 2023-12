Le coût de la vie reste la principale préoccupation des Belges

La hausse des prix, l'inflation et le coût de la vie est aussi citée par 44 % des personnes interrogées en Belgique comme étant le problème le plus important auquel doit faire face le pays.

Ainsi, 57 % mentionnent la hausse de prix, l'inflation et le coût de la vie comme problème auquel ils doivent faire face personnellement.

Le sondage a été effectué entre le 24 octobre et le 12 novembre auprès de 1.016 personnes habitants en Belgique.

Derrière le coût de la vie, les deux sujets considérés comme les plus importants sont l'immigration (20 %) et, ex-aequo l'environnement et le changement climatique ainsi que l'insécurité (16 %).

A six mois des élections, la confiance des personnes interrogées dans les institutions politiques belges reste relativement faible, même si elle est supérieure à la moyenne européenne pour le Parlement fédéral (41% ; UE27 : 39%) et le gouvernement fédéral (41% ; UE27 : 36%). 60 % des personnes interrogées se déclarent néanmoins satisfaites du fonctionnement de la démocratie en Belgique.