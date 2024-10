A Washington, Caracas ou au Cap, des manifestations en soutien à Gaza un an après le 7-Octobre

Partager:

Leonardo Munoz A Londres, Paris, Caracas, Washington ou encore au Cap, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi et dimanche leur soutien aux Palestiniens de Gaza mais aussi au Liban, près d'un an après les tueries du 7-Octobre et le début de la dévastatrice guerre de représailles d'Israël contre le Hamas. A Washington, un homme, se présentant comme un journaliste, a tenté de s'immoler, ont constaté des journalistes de l'AFP, alors que plus d'un millier de manifestants en colère étaient rassemblés devant la Maison Blanche, beaucoup exigeant la fin de l'aide militaire américaine à son allié stratégique Israël.

Des passants et des policiers sont parvenus à éteindre les flammes en l'arrosant d'eau et à l'aide de keffiehs, les écharpes traditionnelles palestiniennes, et la police a précisé que ses "blessures ne mettaient pas sa vie en danger". A New York, des milliers de personnes ont défilé dans le célèbre quartier de Times Square, certaines portant des photos de personnes tuées par l'offensive militaire israélienne Gaza, territoire désormais dévasté. "En tant qu'Américains, nous en avons assez que l'argent de nos impôts aille à Israël pour bombarder des enfants en Palestine, puis au Liban", a affirmé un New-Yorkais, Daniel Perez.

Dimanche, à Sydney, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans Hyde Park, brandissant des drapeaux palestiniens et libanais. "Arrêtez d'armer Israël", affirmait une pancarte. Samedi matin, un cortège de plusieurs milliers de manifestants s'est élancé dans le centre de Londres, l'ancien leader travailliste Jérémy Corbyn (aujourd'hui indépendant) ou encore l'ex-Premier ministre écossais Humza Yousaf en tête. "Free, free Palestine" ou "Arrêtez de bombarder des hôpitaux" scandaient les manifestants, qui ont défilé dans le calme. "Combien de Palestiniens ou de Libanais innocents doivent encore mourir?", s'interrogeait une manifestante, Sophia Thomson, 27 ans.