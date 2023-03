Les migrants pakistanais rêvent de l'Occident au mépris des dangers

Quand Muhammad Nadeem a quitté son domicile de l'est du Pakistan, il a demandé à sa mère de prier pour que son long voyage vers l'Europe se déroule sans heurt, puis s'est esquivé avant qu'elle ait eu le temps d'objecter quoi que ce soit.

Originaire comme Muhammad de Gujrat, dans la province du Pendjab, Ali Hasnain s'est préparé au même périple en montrant à ses proches les vêtements qu'il prenait avec lui, vers une vie qu'il espérait meilleure.

Mais ces deux hommes, qui ne se connaissaient pas, sont morts sur la même route clandestine en février. Partis en bateau de Libye, ils ont péri en mer Méditerranée, selon leurs familles, victimes de la traversée maritime migratoire la plus meurtrière au monde.

"C'était comme si le ciel s'était écroulé quand nous avons appris la nouvelle", déclare Kausar Bibi, 54 ans, la mère de Muhammad, pendant que la veuve du défunt se lamente dans une pièce attenante.

Le voyage vers l'Europe est long et périlleux. Mais avec les difficultés économiques du Pakistan - des prix qui s'envolent et des usines qui ferment - les candidats au départ sont nombreux.

Muhammad Nadeem, 40 ans, gagnait seulement entre 500 et 1.000 roupies (1,70 à 3,40 euros) par jour dans un magasin d'ameublement, pour faire vivre son épouse et leurs trois garçons, quand il est parti il y a quelques semaines pour l'Italie, via Dubaï, l'Egypte et la Libye.

"J'étais content qu'il parte pour ses enfants, que cela éclaircisse leur avenir", confie Muhammad Usman, son frère âgé de 20 ans.

Dans un message à un ami auquel il expliquait comment il entendait le rembourser pour le prêt de 2,2 millions de roupies (7.400 euros) qui lui avait permis de financer son voyage, Muhammad Nadeem disait être sur un bateau: "La mer est calme et il n'y a pas de problème".

Deux semaines plus tard, le ministère pakistanais des Affaires étrangères confirmait son décès.

La famille d'Ali Hasnain, 22 ans, a appris sa mort par une image sur les réseaux sociaux, avant qu'elle ne soit annoncée officiellement.

- "Personne ne nous a forcés" -