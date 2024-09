L'extrême droite vise un nouveau succès en ex-RDA, dans un fief de Scholz

Trois semaines après deux succès historiques dans l'est de l'Allemagne, l'extrême droite espère une nouvelle victoire électorale dimanche, cette fois dans un bastion social-démocrate, qui fragiliserait davantage le chancelier Olaf Scholz à un an des législatives.

Dans les derniers sondages, l'AfD arrive en tête avec entre 27 et 29% des voix mais le SPD, qui partait de loin, a regagné du terrain, crédité désormais d'un score compris entre 25 et 26%.

- Terreau fertile -

RALF HIRSCHBERGER

Bien qu'il ait sa circonscription de député à Potsdam, la capitale du Brandebourg où il réside également, le chancelier Scholz s'est très peu impliqué dans ce scrutin.

Et M. Woidke, 62 ans, a tenté de se démarquer le plus possible du SPD, très impopulaire dans le pays, tout comme les deux autres partis au pouvoir à Berlin, les Verts et les Libéraux.

"Si le SPD ne sort pas vainqueur des élections, ce sera un coup très dur pour les sociaux-démocrates et Scholz", explique à l'AFP Benjamin Höhne, politologue à l'université technique de Chemnitz.