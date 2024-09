Royaume-Uni: contre la criminalité, des couteaux recyclés en matériel de musculation

Il veut aider les jeunes à éviter de sombrer comme tant d'autres dans la criminalité à l'arme blanche.

La police a enregistré plus de 15.000 infractions impliquant des couteaux entre mars 2023 et mars 2024, contre 12.786 l'année précédente.

Les crimes au couteau ont progressé de 80% depuis 2015, et près de 250 personnes sont mortes entre juillet 2022 et juin 2023 en Angleterre et au Pays de Galles, selon l'Office national des statistiques.

Une interdiction des machettes et des couteaux de style "zombie" (des armes à double tranchant, à la lame incurvée) va entrer en vigueur mardi au Royaume-Uni. Leurs possesseurs ont été appelés à les remettre avant cette date à la police ou à des associations sans qu'il y ait de "répercussions" à leur encontre.