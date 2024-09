L'Ukraine déplore une vingtaine de blessés dans une frappe russe à Kharkiv

Plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées, dont aussi un enfant et des adolescents, par des frappes russes sur un immeuble à appartements dans la ville ukrainienne de Kharkiv. Le gouverneur de la région Oleg Synegoubov a fait état de l'attaque dans la nuit de samedi à dimanche sur le réseau Telegram.

Le gouverneur a publié des images de l'immeuble de plusieurs étages avec des débris et une voiture incendiée.

Le bourgmestre de la ville a aussi signalé une frappe aérienne dans un message posté aussi sur le réseau Telegram. Plusieurs voitures ont été carbonisées et des dizaines de personnes doivent être évacuées, a-t-il ajouté.

La ville de Kharkiv comptait plus d'un million d'habitants avant le début de l'invasion russe et était une des plus grandes villes d'Ukraine. Elle se situe dans le nord-est du pays, près de la frontière russe, et est par conséquent souvent la cible des attaques de l'armée russe.