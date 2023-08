Naufrages de migrants: le pape exhorte à ne pas rester "indifférents"

"J'ai appris avec douleur la nouvelle d'un nouveau naufrage de migrants en Méditerranée", a écrit le pape sur son compte X (ex-Twitter). "Ne restons pas indifférents face à ces tragédies et prions pour les victimes et leurs familles", a-t-il exhorté.

Plus de 1.800 personnes, selon des chiffres compilés par les Nations unies, ont déjà péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde. Soit plus du double de l'an dernier.

Le pape François, très sensible à la thématique migratoire, lance régulièrement des appels en faveur de l'accueil des migrants, y compris à l'adresse de pays connus pour leur intransigeante politique antimigrants.

En avril, lors de sa visite dans la Hongrie de dirigeant illibéral Viktor Orban, il avait ainsi lancé un vibrant appel à "ouvrir les portes" aux migrants devant des dizaines de milliers de personnes.