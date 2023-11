Nette victoire de l’extrême droite aux Pays-Bas: une surprise? "Oui et non"

Oui et non. Oui parce que la dynamique jusqu’à une semaine ne montrait pas une telle percée du PVV, on parlait au contraire d’un mano à mano entre le nouveau contrat social, le cartel des gauches, et le parti du Premier ministre, Mark Rutte. Mais, effectivement depuis 10 jours on a observé une forte percée du PVV dans les intentions de vote qui traduisait ce que les politologues observaient, c’est-à-dire que la chute du gouvernement est intervenue sur la thématique centrale du PVV, donc la campagne a été pour partie sur cette thématique centrale, un booster pour Geert Wilders et son parti.

Il y a de plus en plus de pays dans lesquels les populistes de droite progressent. Comment expliquer cette tendance?

Il y a une forte politisation de la question des migrations. Puis surtout, on observe qu’il y a une demande d’action publique dans certains domaines qui n’est pas rencontrée : la question de la police, la question de la justice, et des thématiques aussi très sociales, forte préoccupation pour le pouvoir d’achat, le logement et la stabilité à l’emploi, des points qui sont faiblement ou en tout cas insuffisamment rencontrés aux yeux de secteurs importants de la société. Et il faut ajouter une forme d’insécurité sociale et physique sur le lieu de résidence, en particulier avec le développement des réseaux des narcotrafiquants et là aussi une faible réponse de l’Etat, notamment sur la question du maintien de l’interdiction de la drogue.