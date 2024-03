"Plusieurs fois et pendant plusieurs mois": 17 adolescents accusés d'agressions sexuelles sur une fille de 12 ans en Autriche

Les faits se sont déroulés dans un quartier défavorisé du sud de Vienne "entre février et juin 2023, dans des escaliers, des toilettes, un garage, à l'hôtel ou chez les auteurs des faits", a déclaré à la presse un responsable policier, Florian Finda. Les suspects, la plupart mineurs, sont d'origine syrienne, turque, italienne, bulgare et serbe. Deux d'entre eux ont moins de 14 ans et ne sont pas responsables pénalement.

Quasiment tous connus des services de police pour d'autres délits, ils sont accusés de diverses infractions sexuelles et de production d'images d'agressions sexuelles sur mineur. Treize d'entre eux ont été entendus jeudi et nient partiellement les faits. Les prévenus et la victime, de nationalité autrichienne, s'étaient rencontrés par l'intermédiaire de l'un des adolescents, avec lequel la jeune fille aurait d'abord échangé des caresses.