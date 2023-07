Rome fait face à des températures record à plus de 41 degrés

Comme dans le reste du sud de l'Europe, l'Italie fait actuellement face à des températures record. À Rome, la température s'élevait à 41,8 degrés mardi midi, soit plus d'un degré au-dessus du dernier record, enregistré à la fin du mois de juin l'année dernière à 40,7 degrés. Les températures sont d'autant plus élevées dans le sud du pays. À certains endroits en Sicile, 43 degrés ont été enregistrés et dans le sud de la Sardaigne, 44 degrés.