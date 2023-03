A Rome, plongée dans les coulisses du mythique Orient-Express

Quelle histoire derrière un mythe? Objet de fantasmes et icône planétaire, l'Orient-Express est au coeur d'une exposition en plusieurs dimensions qui ouvre ses portes vendredi à la Villa Médicis à Rome, à l'occasion du 140e anniversaire de cette épopée ferroviaire.

Lettres, étiquettes de bagages, affiches, photographies, cartes et dessins techniques: à travers quelque 200 archives de la Compagnie internationale des wagons-lits, le visiteur embarque dans un voyage de près d'un siècle à bord du légendaire train de luxe, exploité entre 1883 et 1977 et reliant Paris à Constantinople, devenue Istanbul.