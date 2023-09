Royaume-Uni: déjà plus de 1.600 licenciements chez les magasins Wilko en faillite

La fermeture de 52 magasins a également été annoncée mardi. Avant le dépôt de bilan, ce groupe comptait 12.500 employés et 400 magasins.

Quelque 1.300 licenciements de plus ont été annoncés mardi par les administrateurs de la faillite de la chaîne de magasins à bas prix britannique Wilko, portant à plus de 1.600 le total des salariés évincés, les espoirs s'amenuisant pour ceux qui restent.

Mais "il est clair désormais que certains magasins ne suscitent aucun intérêt", a poursuivi PwC, précisant que 1.016 personnes perdront leur emploi dans les 52 magasins qui fermeront leur porte et 299 dans les deux centres de distribution du groupe.

"Nous continuons d'explorer tout intérêt pour le reste de l'entreprise et travaillons activement avec des repreneurs potentiels", a indiqué PwC, le cabinet qui administre la faillite, dans son communiqué.

Un concurrent de Wilko, B&M, avait annoncé un peu plus tôt mardi reprendre jusqu'à 51 magasins, sans toutefois préciser combien d'employés garderont leur poste.

"Nous faisons encore tout notre possible pour conclure un accord qui protégerait la majorité des emplois et des magasins", a réagi le syndicat GMB, qui représente plus de 3.000 salariés du groupe.

"Mais cela n’apportera que peu de réconfort à ceux qui ne savent pas comment ils vont payer leurs factures", a poursuivi le syndicat dans un communiqué, pointant "des années de mauvaise gestion" à la tête de l'entreprise.

Les administrateurs judiciaires avaient déjà annoncé jeudi que près de 300 salariés seraient licenciés au siège du groupe et chez Kin Limited, une filiale de Wilko, après l'échec d'une offre de reprise globale de l'entreprise.