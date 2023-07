Touring prévoit un "premier week-end de circulation difficile pour les vacanciers"

Pour les voyages en Belgique, l'entreprise de mobilité rappelle que "les vacances de la construction commencent dans les provinces de Namur, du Luxembourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Limbourg".

Par conséquent, il faut envisager "une circulation très dense" et des "embouteillages" le vendredi après-midi et le samedi matin. Les voies les plus problématiques devraient être "la E40 en direction de la côte" ainsi que "la E411 en direction du Luxembourg et autour des grandes villes". Touring ajoute que "les autoroutes E19 et E17 en direction de Paris" devraient aussi être encombrées.

Sur le chemin du retour, Touring estime que les problèmes seront "limités". Samedi, elle projette "un trafic chargé avec quelques embouteillages mineurs" en Allemagne et en Suisse. La journée du dimanche, elle, devrait être fluide sauf en France où de gros problèmes sont attendus, "notamment en région parisienne".