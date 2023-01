Un kangourou arboricole, en voie d'extinction, naît dans un zoo britannique

Les soigneurs d'un zoo britannique ont pu observer la première sortie de la poche de sa mère d'un spécimen d'une espèce rare de kangourou arboricole, dans le cadre de recherches destinées à protéger la survie de l'espèce dans la nature.

Plus petit que le kangourou australien, le dendrolague de Goodfellow est un marsupial originaire des forêts tropicales humides de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Victime de la chasse et de la destruction de son habitat naturel, il a vu sa population diminuer de plus de moitié en 30 ans.

Portant un pelage court et laineux, brun sur le dos, blanc ou beige sur le ventre, cet animal à la tête large et aux oreilles rondes comme celles d'un ours vit à la cime des arbres.

L'équipe du zoo de Chester (nord-ouest de l'Angleterre) a pu suivre la croissance du nouveau-né grâce à un endoscope spécial, placé dans la poche de sa mère à plusieurs semaines d'intervalle depuis sa naissance en juillet dernier, a expliqué jeudi Dave White, responsable d'équipe au parc animalier. "Avoir la garde de ces spécimens en danger nous permet de tant apprendre à leur sujet et les informations que nous recueillons contribuent à les protéger dans la nature", a-t-il déclaré à l'AFP.