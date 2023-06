Affaire le Tan : dès l'ouverture, Reiser conteste toute préméditation

"Je n'avais pas prévu de me retrouver avec un corps, j'étais emmerdé" : dès l'ouverture de son procès en appel pour l'assassinat de Sophie Le Tan en 2018, Jean-Marc Reiser a contesté mardi toute préméditation, niant même l'intention homicide.

"Je n'aurais pas fait appel si la préméditation et l'intention homicide n'avaient pas été retenues" en première instance, a affirmé devant la cour d'assises du Haut-Rhin l'accusé de 62 ans, vêtu d'un tee-shirt gris et d'un jean. "Moi j'ai dit la vérité, on n'a pas voulu me croire, j'ai fait appel à cause de ça", a-t-il ajouté.