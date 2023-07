Arrêt des battues, 48 heures après la disparition du petit Emile, toujours introuvable

48 heures après la disparition du petit Emile, toujours introuvable, les battues vont désormais être arrêtées, dans le village du Vernet, pour laisser la place à "un dispositif plus ciblé et sélectif", a annoncé le préfet des Alpes-Haute-Provence, lundi en fin d'après-midi.

"Malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu à l'heure où je vous parle localiser l'enfant", a déclaré à la presse Marc Chappuis, dans le village du Vernet, 125 habitants, au nord de Digne-les-Bains.

"Les recherches se poursuivront demain (mardi) mais nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et sélectif", a-t-il ajouté: "Concrètement, on arrête les battues" pour déployer des "moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices", les recherches n'ayant pas permis de repérer le garçonnet dans le périmètre initial de 5 km autour du hameau du Haut-Vernet et ses 25 habitants, à quelque 2 km au-dessus du village du Vernet lui-même, a expliqué le préfet.