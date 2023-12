Attaque au couteau à Paris: trois proches de l'assaillant en garde à vue, l'agresseur était soumis à un "suivi" psychiatrique selon un ministre

L'assaillant, un homme tenant de l'islam radical et connu pour troubles psychiatriques, est toujours en garde à vue depuis son interpellation samedi soir, dans cette enquête ouverte notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il s'en est également pris avec un marteau à deux autres personnes, un Britannique de 66 ans et un Français de 60 ans.

"On a les premiers éléments, où il a (ce) suivi, puis il s'est installé dans un autre département. On est en train de reconstituer la suite des éléments", a précisé M. Rousseau, en soulignant qu'il était encore "trop tôt" pour avoir l'ensemble des informations.

"Il avait un suivi qui n'était pas un suivi où il devait être hospitalisé, il devait suivre un traitement", a relevé le ministre de la Santé.

"Comme souvent dans ces affaires, s'entremêlent une idéologie, une personnalité influençable et malheureusement la psychiatrie. Même si on a largement renforcé depuis quelques années les liens entre psychiatres et les autorités qui suivent ces personnes radicalisées, ça ne nous permet pas de savoir quel est le jour et l'heure du passage à l'acte", a-t-il souligné.

"Le parquet national antiterroriste (Pnat) est saisi, on va reconstituer heure par heure, on a commencé cette nuit, le parcours de cette personne", a-t-il observé.