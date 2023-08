Auchan achète les activités du groupe Dia au Portugal, soit 489 magasins

Le distributeur alimentaire français Auchan a annoncé jeudi avoir acquis "la totalité des activités" du groupe Dia au Portugal, soit 489 magasins de proximité des enseignes Minipreço et Mais Perto, ainsi que trois entrepôts, sans préciser le montant de cette transaction.

"A l'issue de cette opération, Auchan Portugal détiendra le premier réseau en nombre de magasins du pays", affirme dans un communiqué le groupe, précisant que l'accord signé mercredi "entre Auchan et Dia prévoit également le transfert des 2.650 employés".

Auchan Retail possède déjà 70 magasins physiques au Portugal et y emploie pour le moment 9.000 salariés. Cette acquisition prévoit que le groupe reprenne "les 489 magasins des enseignes Minipreço et Mais Perto, en propre ou en franchise, trois entrepôts, ainsi que les contrats, licences et actifs nécessaires à l'opération", précise le communiqué.