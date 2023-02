Bruxelles: augmentation de l'intervention sociale en raison du prix de l'eau

À titre d'exemples, un couple avec deux enfants à charge verrait son intervention sociale augmenter de 65%, passant de 126 euros par an à 208 euros ; pour un ménage sans enfant, l'intervention sociale augmenterait de plus de 60%, passant de 66 euros à 106 euros par an, selon le ministre de l'Environnement Alain Maron.

Le conseil d'administration de Vivaqua a demandé il y a près d'un mois au régulateur bruxellois Brugel une adaptation de ses tarifs à l'inflation à hauteur de 14,5%.

"Malgré l'augmentation tarifaire, le prix de l'eau en Région bruxelloise restera parmi les plus bas en Belgique pour l'ensemble des usagers (professionnels et ménages)", souligne M. Maron (Ecolo). "Par ailleurs l'intercommunale informe qu'elle réalisera d'importants efforts de réduction de ses coûts pour limiter la hausse des prix."