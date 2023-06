Don't Call Me Jennyfer, qui possède cinq magasins en Belgique, en redressement judiciaire

L'enseigne de prêt-à-porter féminin Don't Call Me Jennyfer, qui possède également cinq succursales en Belgique, a demandé mercredi son placement en redressement judiciaire, rattrapée par l'"augmentation soudaine des coûts cumulée à une inflation galopante" avec des conséquences sur le pouvoir d'achat, selon un communiqué de presse.

Formulée auprès du tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis), cette demande "est une mesure protectrice de l'entreprise qui va nous permettre, durant la période d'observation de six mois, de travailler sur toutes les options possibles pour préserver l'activité de l'entreprise et les emplois", a déclaré à l'AFP son directeur général Emmanuel Locati.

Fondée en 1984, Don't Call Me Jennyfer compte 220 magasins en France et 80 à l'international et son site ainsi que son application attirent 10 millions de visiteurs uniques annuels, selon l'entreprise.