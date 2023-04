Elisabeth Borne enverra des invitations aux syndicats "la semaine prochaine"

"C'est par le dialogue social finalement qu'on apporte des bonnes solutions au bénéfice des salariés", a fait valoir la cheffe du gouvernement, en déplacement sur le site de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) du motoriste et équipementier aéronautique Safran pour saluer la récente signature d’un accord sur l’emploi des seniors que l'exécutif est "déterminé à faire progresser".

"C'est dans cet esprit qu'on proposera aux organisations syndicales et patronales d'engager un agenda social pour préparer un nouveau pacte de la vie au travail", a-t-elle ajouté.

Cette fois, ces rencontres pourraient se dérouler en bilatérale, et non avec l'intersyndicale au complet, une manière de tenter de renouer les discussions plus paisiblement.