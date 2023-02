En 1953, le procès manqué d'Oradour-sur-Glane, village assassiné

Ce devait être le procès des bourreaux d'Oradour, ce fut une nouvelle meurtrissure. En 1953, son verdict et plus encore l'amnistie qui le suivit engendrèrent une guerre des mémoires entre Limousins et Alsaciens, et un divorce avec l'État.

Il y a 70 ans, le tribunal militaire de Bordeaux condamnait des Allemands et des Malgré-nous, ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force, pour leur rôle dans l'un des pires massacres de civils commis par les Nazis en Europe occidentale en 1944 à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne).

"C'est une plaie franco-française qui ne s'est jamais vraiment refermée", relève Pascal Plas, historien et directeur de l'Institut international de recherches sur la conflictualité à Limoges.

Depuis bientôt 80 ans, le village martyr est resté en l'état pour "se rendre vraiment compte de ce qu'est un massacre de masse", souligne Benoît Sadry, président de l'association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane.

Aux entrées des 15 hectares de ruines, à l'ouest de Limoges, des "Souviens-toi" gravés dans la pierre accueillent le visiteur. Dans une atmosphère de recueillement, l'herbe pousse dans les maisons éventrées et la rouille fait son œuvre sur des carcasses de voitures, des machines à coudre et des casseroles d'époque. Le temps s'est arrêté le samedi 10 juin 1944 quand des SS de la division Das Reich y ont massacré 643 personnes.

Dans des granges, ils ont abattu les hommes à la mitrailleuse. Dans l'église, ils ont enfermé femmes et enfants et mis le feu. Puis ils ont brûlé les corps, creusé des fosses et entièrement incendié le village. La plus jeune victime avait huit jours, la plus âgée 90 ans. Six personnes ont réchappé à cette immolation "méticuleusement préparée et exécutée" par les Nazis, qui voulaient "semer la terreur pour que la population ne bascule pas du côté des maquis", particulièrement actifs en Limousin, explique Benoît Sadry. - "Témoin sacré" - Après une instruction longue et laborieuse, aucun officier SS n'est présent à Bordeaux le 12 janvier 1953 à l'ouverture du procès. Sur les bancs: 21 anciens SS, dont 14 Français (13 enrôlés de force et un engagé volontaire). L'inculpation des Malgré-nous à Bordeaux -une "monstruosité", selon un avocat- est due à une loi de 1948 qui établit, avec effet rétroactif, une responsabilité collective pour la participation de Français à des crimes de guerre nazis. Elle sera abrogée en plein procès.