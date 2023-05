Fermeture du centre de jour de DoucheFLUX pour des raisons de sécurité et de personnel

L'ASBL DoucheFLUX a annoncé la fermeture exceptionnelle de son centre de jour situé à proximité de la gare du Midi à partir de ce jeudi et jusqu'au 10 mai inclus pour des raisons de sécurité et d'un manque de personnel encadrant pour gérer les situations de plus en plus compliquées qui se présentent au quotidien, indique l'association dans un communiqué.