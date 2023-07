France: des humanitaires dénoncent des tirs de gardes-côtes libyens lors d'un sauvetage

L'ONG SOS Méditerranée et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) ont dénoncé lundi des tirs de gardes-côtes libyens lors d'une opération de sauvetage.

L'incident a eu lieu vendredi, lors d'une opération de "l'équipe du navire humanitaire Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée en partenariat avec l'IFRC, pour répondre à un appel de relais Mayday concernant une petite embarcation en détresse dans les eaux internationales au large des côtes libyennes", ont indiqué les deux organismes dans un communiqué conjoint.

"Peu après l'évacuation des 11 rescapés sur les canots pneumatiques de sauvetage de l'Ocean Viking, un patrouilleur des gardes-côtes libyens s'est approché à grande vitesse et a commencé à tirer plusieurs coups de feu dans l'immédiate proximité des canots. Les coups de feu ont été tirés à moins de 100 mètres de l'équipe de sauvetage et des rescapés - dont une femme et cinq enfants non accompagnés - qui tentaient de regagner l'Ocean Viking", selon ce texte.