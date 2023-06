France: violences urbaines à Nanterre après la mort d'un jeune tué par un tir de police

Des tensions et affrontements se poursuivaient dans la nuit de mardi à mercredi à Nanterre, à l'ouest de Paris en France, après la mort d'un jeune automobiliste de 17 ans tué en raison d'un refus d'obtempérer par un policier, qui a été placé en garde à vue.

La victime, Naël M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte au thorax.

La mort de l'adolescent et ses circonstances ont suscité émotion et colère à Nanterre, ville populaire de l'ouest parisien où il habitait. En début de soirée, des tensions ont éclaté entre habitants et forces de l'ordre dans le quartier du Vieux-Pont, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Quinze personnes ont été interpellées, selon un bilan de la préfecture de police vers 01h00.