Grande foule pour la première du spectacle son et lumière des 100 ans des "Wallos"

La première du spectacle son et lumière célébrant le centième anniversaire des Fêtes de Wallonie, à Namur, a attiré plus de 5.000 personnes vendredi soir, a indiqué son organisateur, la société de production bruxelloise Tour des Sites, qui opérait pour le compte du Comité Central de Wallonie (CCW).

C'est sur la Confluence que s'est concentré l'essentiel de la foule. L'Enjambée et les bords de la Sambre ont également largement trouvé leur public. Le spectacle s'est offert à la foule durant un peu plus de 20 minutes sous la forme d'un récit sonore évoquant l'histoire des "Wallos" et plus largement la Wallonie. Les projections ont été réalisées sur le Parlement wallon, la Halle Al'Chair et le Delta, la citadelle ayant également droit à des illuminations au laser.

C'est tout d'abord François Bovesse, homme politique namurois à l'origine des Fêtes de Wallonie, qui a été au coeur du spectacle. Les groupes folkloriques namurois tels les Molons et les Echasseurs ont également eu droit à leur moment de gloire. Sans oublier les Gilles de Binche ou encore le Doudou de Mons, mais aussi d'autres fiertés wallonnes comme l'Abbaye de Villers-la-Ville ou le Palais des Princes-Évêques de Liège. Tout cela, entrecoupé d'images d'archives des "Wallos".