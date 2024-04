Jeanneke Pis s'engage pour des lunettes abordables pour toutes et tous

À l'occasion de la Journée internationale des lunettes, Jeanneke-Pis s'est dotée lundi d'une paire de lunettes jaunes, donnant le coup d'envoi à la campagne #LunettesPourTous. Lancée par l'ONG Light for the World, l'objectif est d'attirer l'attention des citoyens sur le besoin de lunettes abordables à travers le monde.

Un filtre Facebook et Instagram a également été créé pour l'occasion, invitant les citoyens à partager une photo ou une vidéo sur leurs réseaux sociaux afin de témoigner leur solidarité avec les millions de personnes actuellement privées de soins oculaires. Des personnalités belges, dont la comédienne Zidani et l'écrivain Jacques Mercier, ont déjà participé à l'action.

"Il est tragique que pour ces millions de personnes, un avenir meilleur reste hors de portée simplement en raison de l'absence d'un traitement simple", a déclaré le directeur général de Light for the World Belgique, Erwin Telemans. "Une consultation médicale et des lunettes sont généralement la solution, mais en Afrique subsaharienne - où les infrastructures médicales et les ressources financières sont plus rares - cet accès est limité", a-t-il ajouté.

L'ONG, active depuis plus de 25 ans, œuvre pour une plus grande accessibilité des soins oculaires, que ce soit via des programmes d'éducation inclusifs ou en soutenant des cliniques ophtalmologiques en République démocratique du Congo, au Rwanda ou encore en Tanzanie.