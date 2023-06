JO-2024: deux hauts responsables du comité d'organisation aussi perquisitionnés

Etienne Thobois et Edouard Donnelly, deux hauts responsables du Comité d'organisation des JO-2024 (Cojo) à Paris, ont été perquisitionnés mardi dans le cadre d'une enquête préliminaire du Parquet national financier (PNF), a appris l'AFP vendredi de source judiciaire.

Confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff), cette enquête concerne une série de marchés attribués notamment par "le Comité d'organisation des Jeux olympiques 2024 et le GIP 2024 (le comité de candidature qui précédait le Cojo, NDLR)", a précisé mardi le ministère public.

Les infractions visées sont prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme.

Après avoir été prestataires des JO, MM. Thobois et Donnelly sont devenus pour le premier directeur général du Cojo début 2018 et pour le second directeur exécutif des opérations du Cojo en novembre dernier, suscitant des soupçons de conflits d'intérêt.