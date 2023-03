JO de Paris-2024: 3,25 millions de billets vendus, un "succès" pour les organisateurs

Sur ces 3,25 millions de billets, près de 13% ont été vendus à 24 euros, 70% à moins de 100 euros et 4,5% à plus de 200 euros, ont détaillé les organisateurs.

Cette vague de crispation, faisant vaciller l'objectif de "Jeux populaires" affiché par les organisateurs, les avait contraints à se justifier, rappelant qu'un million de billets à 24 euros seraient au final proposés au public, et cinq millions à 50 euros et moins.

Le sujet a même atterri mercredi au Sénat lors de la séance des questions au gouvernement. La ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, interpellée sur la question de ces tarifs jugés excessifs, a redit qu'elle était attentive à "l'accessibilité" des billets.

- "Générer des revenus et assurer une fête populaire" -

"Il y a une telle attente, un tel engouement, que de toute manière on ne pourra pas satisfaire tout le monde. On en est désolé", a encore assuré Tony Estanguet. "On en est désolé. Mais de là à dire que c'est un échec là non, on ne peut pas", a-t-il embrayé. "On a vendu un tiers de nos billets en trois semaines, c'est un énorme engouement. C'est un vrai succès", a-t-il appuyé.

La deuxième phase de vente de billets, à l'unité cette fois, va débuter à partir du 15 mars, avec un nouveau tirage au sort. Cette fois, 1,5 million de billets seront mis en vente.

Les billets pour la cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine - avec des tickets variant de 90 euros à 2.700 euros -, vont être notamment mis en vente, tout comme les accès à la cérémonie de clôture.