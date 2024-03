Journée d'action de la FGTB Construction à Charleroi contre le dumping social

La FGTB Construction mène lundi une action de sensibilisation contre le dumping social devant le palais de justice de Charleroi et sur un chantier de la région, indique le syndicat. Celui-ci entend ainsi dénoncer "le discours hypocrite des politiques de droite et des employeurs qui prétendent vouloir endiguer le dumping social mais qui refusent de passer aux actes concrets".

Le syndicat socialiste insiste sur l'importance de faire directement le lien entre le prix anormalement faible d'un contrat de chantier et le dumping social lors de l'analyse des contrats commerciaux. Il suggère aussi que les tribunaux et magistrats prêtent attention à ces situations.

La FGTB plaide pour des sanctions plus dures et plus systématiques en cas d'abus, une limitation de la chaîne de sous-traitance et une responsabilité de l'entrepreneur principal d'un chantier pour les dettes salariales et sociales de ses sous-traitants.